Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (23.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Загарбники запускали ракети, використовуючи тактичну авіацію з акваторії Каспійського моря. Це може бути певною розвідкою для майбутніх ударів. Про це повідомили в координаційному центрі оборони “Півдня”.

– Воїни 93 бригади поповнюють статистику ворожих втрат. З реактивної артилерії холодноярівці відмінусували значну кількість окупантів.

– Війна в Україні – одна з головних тем, яку американські посадовці обговорюють з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Нині він перебуває з державним візитом у Сполучених Штатах.

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