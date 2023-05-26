Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (26.05.2023)

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– Потужні вибухи було чути в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області напередодні проти ночі.

– Нацгвардійці поцілили в два російських штурмовики Су-25. Сталося це під Мелітополем на Запорізькому напрямку.

– Головнокомандувач Збройних сил України розвінчав черговий російський фейк про свої нібито поранення на фронті.

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