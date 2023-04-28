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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (28.04.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

  • В Умані російська ракета зруйнувала цілий під’їзд багатоповерхівки. Влучання сталося близько 4 ранку.
  • Над Києвом сили протиповітряної оборони під час атаки збили 11 російських крилатих ракет та 2 ворожі безпілотники.
  • Росіяни не припиняють спроб прорвати лінію оборони наших військ. Лише на Донеччині напередодні українські воїни відбили 65 ворожих атак.

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