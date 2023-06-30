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Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (30.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2023.

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Понад 70 одиниць ворожої техніки та щонайменше 250 окупантів за тиждень ліквідували спецпризначенці СБУ спільно з артилеристами Збройних сил України.

– Напередодні вдень російська армія накрила вогнем житлові квартали Херсону. Під ворожий удар, зокрема, потрапила школа, де було розгорнуто “Пункт незламності”, куди мирні люди прийшли по гуманітарну допомогу. Двоє чоловіків зазнали опіків кінцівок та обличчя. Під обстріл також потрапили житлові будинки, медзаклад та службове авто.

– ООН засуджує російський ракетний удар Росії по Краматорську. Про це повідомив заступник речника Генерального секретаря ООН Фархан Хак під час щоденного брифінгу в Нью-Йорку. Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун зазначила: мирні люди і цивільна інфраструктура не можуть бути мішенню.

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