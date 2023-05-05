Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (05.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Впродовж доби наші сили оборони відбили 60 атак на Донбасі. Найзапекліші бої точаться у Бахмуті та Мар’їнці. На цих напрямках ворог сконцентрував усі сили для наступальних дій та ЗСУ стримують окупантів.
– Причиною повітряної тривоги, яка трапилася учора надвечір у Києві, був лише український Байрактар, який втратив кермування.
– На Сумщині протягом доби прогриміло 90 вибухів. Є загиблі та поранені. Повідомляє Сумська ОВА. Загалом терористи здійснили 14 обстрілів з артилерії та мінометів. Пошкоджено житлові будинки.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”