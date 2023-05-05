Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (05.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Впродовж доби наші сили оборони відбили 60 атак на Донбасі. Найзапекліші бої точаться у Бахмуті та Мар’їнці. На цих напрямках ворог сконцентрував усі сили для наступальних дій та ЗСУ стримують окупантів.

– Причиною повітряної тривоги, яка трапилася учора надвечір у Києві, був лише український Байрактар, який втратив кермування.

– На Сумщині протягом доби прогриміло 90 вибухів. Є загиблі та поранені. Повідомляє Сумська ОВА. Загалом терористи здійснили 14 обстрілів з артилерії та мінометів. Пошкоджено житлові будинки.

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