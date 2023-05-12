Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (12.05.2023)

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– За минулу добу українська авіація 14 разів випалювала позиції загарбників.

– Росіяни уперше від початку великої війни – потужно обстріляли з реактивної артилерії селище Малокатеринівка, що під Запоріжжям.

– У Чорному морі залишаються на чергуванні 8 ворожих кораблів, серед них немає ракетоносіїв.

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