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Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (12.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За минулу добу українська авіація 14 разів випалювала позиції загарбників.

– Росіяни уперше від початку великої війни – потужно обстріляли з реактивної артилерії селище Малокатеринівка, що під Запоріжжям.

– У Чорному морі залишаються на чергуванні 8 ворожих кораблів, серед них немає ракетоносіїв.

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