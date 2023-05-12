Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (12.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– За минулу добу українська авіація 14 разів випалювала позиції загарбників.
– Росіяни уперше від початку великої війни – потужно обстріляли з реактивної артилерії селище Малокатеринівка, що під Запоріжжям.
– У Чорному морі залишаються на чергуванні 8 ворожих кораблів, серед них немає ракетоносіїв.
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