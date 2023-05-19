Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (19.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Українські війська перехопили тактичну ініціативу та досягли значних успіхів у районі Бахмута.
– Сумщина напередодні вкотре потерпала від терору рашистів. За вчорашню добу область обстріляли 10 разів. Було понад 60 прильотів.
– Сполучені Штати Америки, які є виробниками винищувачів F-16, дозволять партнерам передавати їх Україні.
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