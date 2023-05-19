Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (19.05.2023)

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– Українські війська перехопили тактичну ініціативу та досягли значних успіхів у районі Бахмута.

– Сумщина напередодні вкотре потерпала від терору рашистів. За вчорашню добу область обстріляли 10 разів. Було понад 60 прильотів.

– Сполучені Штати Америки, які є виробниками винищувачів F-16, дозволять партнерам передавати їх Україні.

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