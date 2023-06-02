Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (2.06.2023)

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– Цієї ночі ворог випустив на Україну щонайменше 15 крилатих ракет та 21 безпілотник.

– Першу річницю створення відзначив окремий батальйон спеціального призначення Дике Поле.

– В Одесі створили перший на півдні України мобільний пункт незламності.

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