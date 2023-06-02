Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (2.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Цієї ночі ворог випустив на Україну щонайменше 15 крилатих ракет та 21 безпілотник.
– Першу річницю створення відзначив окремий батальйон спеціального призначення Дике Поле.
– В Одесі створили перший на півдні України мобільний пункт незламності.
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