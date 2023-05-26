Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (26.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– 5 крилатих ракет та 6 шахедів знищили сили ППО в небі над Дніпропетровщиною цієї ночі.
– Білорусь надавала свою територію для утримання українських військовополонених.
– У Києві відкрився інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі Recovery.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України