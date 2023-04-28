Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (28.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- В Умані російська ракета зруйнувала цілий під’їзд багатоповерхівки. Влучання сталося близько 4 ранку. Вже відомо про понад 10 жертв атаки. Рятувальні роботи продовжуються.
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що сили ППО сьогодні знищили 21 із 23 російських крилатих ракет.
- Україна має отримати дієві гарантії безпеки ще до моменту нашого вступу в НАТО. Про це заявив керівник Офісу президента.
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