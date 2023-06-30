Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (30.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2023.

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– Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника.

– Херсонщина залишається в зоні епідеміологічного ризику. Місцеві лікарні готують до спалаху інфекційних хвороб. Хоча поки все стабільно, загроза не минула і не мине, вочевидь, до кінця літнього сезону.

– Протидія екоциду – це один із пунктів Української формули миру. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Напередодні він зустрівся з учасниками Міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії. Обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС, який призвів до найбільшого за десятки років екоциду в Європі.

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