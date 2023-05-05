Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:30 (05.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Російські терористи за минулу добу 95 разів обстріляли Херсонщину. Троє мирних жителів дістали поранення.
– Загалом майже сотню ворожих обстрілів нарахували за останню добу на Півдні. Про це в ефірі розмовної студії марафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
– 60 атак відбили наші захисники минулої доби на Донбасі. Найзапекліші бої точаться у Мар’їнці та Бахмуті, які російські окупанти продовжують безжально знищувати.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”