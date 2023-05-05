Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:30 (05.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Російські терористи за минулу добу 95 разів обстріляли Херсонщину. Троє мирних жителів дістали поранення.

– Загалом майже сотню ворожих обстрілів нарахували за останню добу на Півдні. Про це в ефірі розмовної студії марафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– 60 атак відбили наші захисники минулої доби на Донбасі. Найзапекліші бої точаться у Мар’їнці та Бахмуті, які російські окупанти продовжують безжально знищувати.

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