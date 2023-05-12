Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:30 (12.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок обстрілів деокупованої частини Херсонщини минулої доби.
– В Україні стартувала державна програма з відновлення пошкодженого російськими обстрілами майна.
– СБУ викрила ще чотирьох колаборантів на деокупованих територіях. У Херсоні затримали трьох прибічників росіян.
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