Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:30 (12.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок обстрілів деокупованої частини Херсонщини минулої доби.

– В Україні стартувала державна програма з відновлення пошкодженого російськими обстрілами майна.

– СБУ викрила ще чотирьох колаборантів на деокупованих територіях. У Херсоні затримали трьох прибічників росіян.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.