Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:30 (19.05.2023)

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– Російські загарбники продовжують тероризувати жителів Херсонщини. Минулої доби вони обстріляли їх 57 разів.

– На Вінниччині підприємець та майстер спорту Олег Сайгак, який на позашляховиках перемагав на міжнародних змаганнях, взявся за ремонт та переобладнання машин під потреби захисників.

– «Турбота про родину Героя» – на Прикарпатті стартував соціальний проєкт.

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