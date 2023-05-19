Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:30 (19.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Російські загарбники продовжують тероризувати жителів Херсонщини. Минулої доби вони обстріляли їх 57 разів.
– На Вінниччині підприємець та майстер спорту Олег Сайгак, який на позашляховиках перемагав на міжнародних змаганнях, взявся за ремонт та переобладнання машин під потреби захисників.
– «Турбота про родину Героя» – на Прикарпатті стартував соціальний проєкт.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України