Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:30 (2.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Харківський Фельдман Екопарк, який від перших годин вторгнення опинився на лінії вогню, відновлює роботу.

– Малечі українських військовослужбовців влаштували справжнє свято животиків на честь Дня захисту дітей.

– Над Києвом та навколо столиці, як повідомила перед тим Київська міська військадміністрація, сили ППО знищили 30 повітряних цілей різного типу.

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