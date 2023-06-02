Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:30 (2.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Харківський Фельдман Екопарк, який від перших годин вторгнення опинився на лінії вогню, відновлює роботу.
– Малечі українських військовослужбовців влаштували справжнє свято животиків на честь Дня захисту дітей.
– Над Києвом та навколо столиці, як повідомила перед тим Київська міська військадміністрація, сили ППО знищили 30 повітряних цілей різного типу.
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