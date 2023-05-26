Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:30 (26.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Авдіївці і досі рятувальники не можуть дістати з-під завалів 9-поверхівки двох загиблих місцевих жителів.
– Поблизу Білої Церкви фермер з-під Херсона Сергій Коломоєць вирощує полуниці та вже навіть зібрав перший урожай.
– Пляжному сезону в Одесі бути: частину узбережжя у місті все ж відкриють для відпочивальників.
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