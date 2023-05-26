Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:30 (26.05.2023)

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– У Авдіївці і досі рятувальники не можуть дістати з-під завалів 9-поверхівки двох загиблих місцевих жителів.

– Поблизу Білої Церкви фермер з-під Херсона Сергій Коломоєць вирощує полуниці та вже навіть зібрав перший урожай.

– Пляжному сезону в Одесі бути: частину узбережжя у місті все ж відкриють для відпочивальників.

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