Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:30 (28.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Умані російська ракета зруйнувала цілий під’їзд багатоповерхівки. Нині вже відомо, що серед загиблих в результаті атаки є діти.
- Над Києвом сили протиповітряної оборони під час атаки збили 11 російських крилатих ракет та 2 ворожі безпілотники.
- Росіяни не припиняють спроб прорвати лінію оборони наших військ. Лише на Донеччині напередодні українські воїни відбили 65 ворожих атак.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ