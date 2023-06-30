Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:30 (30.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2023.

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– Росіяни цієї ночі атакували з повітря південь України. Із 13 дронів збито 10. Речниця сил оборони Півдня Наталія Гуменюк підтвердила, що уламки від знищеного безпілотника в Миколаєві впали на дах житлового будинку. Спалахнула пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

– На Донеччині знову жертви серед мирного люду. Під час обстрілу Серебрянки неподалік Сіверська окупанти поранили одну людину. Ще один житель області зазнав поранень біля Авдіївки.

– У Варшаві діє “Український дім”, який від початку Великої війни став місцем прихистку та порятунку для українських переселенців. Центр допоміг тисячам людей одержати житло в Польщі, отримати фінансову допомогу, знайти роботу та загалом своє місце на чужій країні.

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