Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:00 (05.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Два ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною знищили цієї ночі військові з повітряного командування Схід. А Нікополь знову зазнав удару з важкої артилерії.

– Напередодні ввечері у небі над столицею збили український безпілотник Байрактар. Це підтвердили в командуванні повітряних сил ЗСУ. За даними відомства, під час планового польоту дрон втратив керування.

– З перепалкою, штовханиною та бійкою між українською та російською делегаціями проходив саміт Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва в Анкарі. Українські депутати намагалися зірвати виступ представниці російської делегації. Розгорнули українські прапори, росіяни почали їх вихоплювати. Зчинилася штурханина.

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