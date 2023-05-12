Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:00 (12.05.2023)

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– На Донеччині тривають найзапекліші бої. Американський інститут вивчення війни стверджує, що окупанти відмовилися від ідеї оточити ЗСУ під Бахмутом.

– Ворог обстріляв села Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів – поранено 16-річну дівчину та трьох жінок.

– Повноцінний стоматкабінет на колесах. Такий запит від військових отримали волонтери.

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