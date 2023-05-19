Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:00 (19.05.2023)

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– На Львівщині американські волонтери організували польову кухню і годують переселенців веганською їжею.

– Видання Politico пише, що у США розглядають замороження війни в Україні на десятиліття, як на Корейському півострові.

– Російські війська посилили обстріли Степногірська під Запоріжжям.

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