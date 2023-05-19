Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:00 (19.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На Львівщині американські волонтери організували польову кухню і годують переселенців веганською їжею.
– Видання Politico пише, що у США розглядають замороження війни в Україні на десятиліття, як на Корейському півострові.
– Російські війська посилили обстріли Степногірська під Запоріжжям.
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