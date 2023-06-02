Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:00 (2.06.2023)

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– На Київщині внаслідок падіння уламків російської ракети поранено двох людей, зокрема – дитину.

– Після учорашньої трагедії у Києві з трьома загиблими, які не змогли потрапити в укриття під час чергової російської ракетної атаки, уряд постановив провести перевірки сховищ по всій країні.

– Херсонщина продовжує потерпати від терору рашистів.

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