Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:00 (2.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На Київщині внаслідок падіння уламків російської ракети поранено двох людей, зокрема – дитину.
– Після учорашньої трагедії у Києві з трьома загиблими, які не змогли потрапити в укриття під час чергової російської ракетної атаки, уряд постановив провести перевірки сховищ по всій країні.
– Херсонщина продовжує потерпати від терору рашистів.
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