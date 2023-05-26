Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:00 (26.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Підготовка українських пілотів на винищувачах F-16 та ще більше ППО для України – такі підсумки чергової зустрічі у форматі Рамштайн.
– Ще одну депортовану дитину повернули з Росії до України, – повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.
– Хто і як працює з постраждалими під час війни показали творці документальної стрічки Поруш тишу.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України