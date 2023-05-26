Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:00 (26.05.2023)

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– Підготовка українських пілотів на винищувачах F-16 та ще більше ППО для України – такі підсумки чергової зустрічі у форматі Рамштайн.

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– Хто і як працює з постраждалими під час війни показали творці документальної стрічки Поруш тишу.

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