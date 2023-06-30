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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:00 (30.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2023.

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Кандидат у президенти США Майк Пенс здійснив несподіваний візит до України. Він відвідав звільнені від російської окупації Бучу, Ірпінь та Мощун у Київській області.На його думку, США повинні відіграти провідну роль у боротьбі країни проти Росії

– Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес виступає за спрощений вступ України до НАТО. Про це він заявив на пресконференції із главою Міноборони Канади. Воллес вважає, Україна повинна мати можливість “пропустити” План дій щодо членства в НАТО. ВоднОчас британський міністр визнав, що всі питання, пов’язані зі вступом України в НАТО, не будуть вирішені швидко.

– У Київській обласній прокуратурі спростували інформацію про те, що термін дії домашнього арешту митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебедя закінчився.

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