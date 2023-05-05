Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:30 (05.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Ворожа армія зменшилася ще на 620 окупантів. Саме стільки загарбників минулої доби знищили наші захисники, повідомляють у Генштабі.
– Минулої доби рашисти вбили двох мирних жителів Донеччини у Бахмуті та Нью-Йорку.
– Вночі військові з повітряного командування Схід збили над Дніпропетровщиною два ворожі безпілотники.
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