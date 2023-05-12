Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:30 (12.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та Лиман залишаються найгарячішими точками Східного фронту.

– США передадуть Україні танки Abrams до початку осені цього року.

– В Україні нарешті запрацювала програма компенсацій за пошкоджене внаслідок війни житло Є Відновлення.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.