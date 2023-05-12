Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:30 (12.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та Лиман залишаються найгарячішими точками Східного фронту.
– США передадуть Україні танки Abrams до початку осені цього року.
– В Україні нарешті запрацювала програма компенсацій за пошкоджене внаслідок війни житло Є Відновлення.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”