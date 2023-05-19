Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:30 (19.05.2023)

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– Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

– 39 ракетних ударів та стільки ж авіаційних завдала Росія протягом доби по містах України,- повідомляють у Генштабі ЗСУ.

– Обстріли Сумщини значно посилились. По прикордонних регіонах б’ють із артилерії, мінометів та навіть авіації.

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