Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:30 (2.06.2023)

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– Лікарня невідкладної допомоги у Харкові прихистила тих, хто у війну з різних причин опинився самотнім.

– Чернівці придбали 10 тролейбусів вітчизняного виробництва.

– Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сільва нарешті засудив російську війну проти України.

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