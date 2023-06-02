Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:30 (2.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Лікарня невідкладної допомоги у Харкові прихистила тих, хто у війну з різних причин опинився самотнім.
– Чернівці придбали 10 тролейбусів вітчизняного виробництва.
– Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сільва нарешті засудив російську війну проти України.
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