Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:30 (26.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Одного мирного мешканця вбили росіяни минулої доби на Донечччині.
– Майже 206 тис. ліквідованих окупантів: втрати живої сили й техніки росіян продовжують зростати.
– Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію винищувачів для України.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України