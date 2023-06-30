Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:30 (30.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2023.

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– Після знищення Бахмута росіяни взялися стирати з лиця землі Торецьк та навколишні населені пункти. По місту щоденно прилітають як ракети, так і авіабомби, які майже щодня забирають життя цивільних мешканців.

– На тимчасово окупованих територіях росіяни посилюють репересії проти неповнолітніх. У центрі національного спротиву фіксують затримання окупантами підлітків. Причиною, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію, відвідують українські інтернет ресурси та сперечаються з вчителями щодо дій Росії

– Відзавтра в Україні подорожчає світло, водопостачання та пальне. У середньому, як вже підрахували експерти, сума у платіжках збільшиться на 250 гривень. І отримаємо нові квитанції вже цього місяця.

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