Низка порушень та відповіді на питання Зеленського. Як голосували у Києві

На місцевих виборах у Києві з самого ранку людей досить багато, переважно пенсіонери. У Солом’янському районі на 12 годину проголосували 187 людей. Кожному на вході міряють температуру, всі люди у масках, зі своїми дезінфекторами та ручками.

Також весь зал розкреслено дистанційними помітками, щоб люди були на відстані один від одного. Члени комісії також у масках.

На вході у дільниці стоять представники президента, які пропонують відповісти на п’ять питань. Вони в білому одязі, на якому написано 5 питань від Володимира Зеленського. Опитування надруковано на ксероксі, заповнені бланки кидають у картонну коробочку. Переважна більшість проходить повз.

Ті, хто погодились відповісти на запитання, сказали, що мають свою точку зору, яку має почути президент.

В Києві все відбувається спокійно, хоча активісти громадської мережі Опора зафіксували низку порушень. По-перше, не відкрили всі дільниці. Також у деяких місцях не були підготовлені кабінки для голосування.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня з 8.00 до 20.00 в Україні проходить голосування на місцевих виборах 2020.

Українці обирають місцеві органи виконавчої влади – депутатів обласних, районних, міських, селищних та сільських рад, а також міських, селищних та сільських голів.

Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.

Факти ICTV слідкують за ситуацією на виборчих дільницях, дотриманням виборчого законодавства та підрахунком голосів в режимі онлайн.