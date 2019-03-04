Низька зарплата та жахливі умови праці: на Львівщині страйкують медики

Медики львівської станції швидкої допомоги у розпачі. Вони готові страйкувати, бо свої умови праці вважають жахливими: скаржаться на зарплати, відсутність нової форми та автопарк – машини іржаві та небезпечні.

– Я отримую 3600-3700 гривень зарплати. Ми не вимагаємо чогось надзвичайного, ми просимо просто своє, підвищення заробітної плати, щоб ми знали, що коли прийде платіжка за комунальні послуги, то завтра можна будуть гроші щось купити їсти і вдягнутися, – говорить Катерина Городник, лікар невідкладних станів 1-ї підстанції швидкої медичної допомоги м. Львів.

Хотіли почати протест 1 березня. Тобто, на виклики приїжджати, але не спішно і чітко, згідно з інструкцією оглядати пацієнтів. Водночас, на той момент вдалося досягти з чиновниками згоди у певних питаннях, але від права на страйк лікарі не відмовилися.

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Невисоку зарплатню мають 250 працівників станції: від техперсоналу до лікарів найвищої кваліфікації. Найгірше з водіями – за такі гроші керувати каретою швидкої охочих небагато. Останній шофер влаштувався на роботу ще 5 років тому. Хвилини вільного часу між викликами працівники проводять м’яко кажучи у не дуже комфортних умовах.

Терпець медикам урвався. Їхні вимоги: звільнити головного лікаря Львівської станції швидкої допомоги і збільшити зарплатню. Інакше – страйк. А ще просять фільтрувати непрофільні виклики. Адже інколи швидку викликають, щоб медики поміряли температуру, чи навіть підстригли нігті.

Одну з вимог посадовці вже виконали: Наталію Поважук усунули з посади головного лікаря станції швидкої допомоги. А зарплата не зростає, бо Кабмін давно не змінював тарифну сітку для медиків – наголошують чиновники. Додаткові гроші для працівників шукатимуть в обласному бюджеті. Чи знайдуть у бюджеті гроші для медиків стане відомо уже 12 березня на сесії облради. Закупити 10 карет швидкої та комплекти форми у департаменті обіцяють впродовж року. А змін у розрахунках зарплат, вочевидь, слід очікувати після анонсованої урядом реформи медицини катастроф.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Волині медики не можуть вчасно приїхати на виклик.

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