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Людмила Грубник |

Обережно з соцмережами: хто такі нутриціологи та що вони рекомендують

Нині у світі з людьми, у яких є проблеми з режимом харчування чи зайвою вагою, працюють нутриціологи.

Вони змінюють не лише режим харчування, а й спосіб життя людини, підбирають для клієнтів індивідуальні програми, спираючись на активність, загальний ритм життя.

За словами нутриціолога Софії Рожко, з-поміж клієнтів – переважно жінки, чоловіків – третина. Хоча зайва вага в останніх викликає більше проблеми зі здоров’ям.

Загалом такі фахівці рекомендують клієнтам займатися спортом, калорійні страви їсти у першій половині дня, не пропускати сніданки й робити їх збалансованими.

Крім того, важливо їсти менше солодкого, більше овочів, бо саме вони допомагають контролювати апетит.

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Також серед порад – відмовитися від ковбас і сосисок та бути обережними з фаст-фудом.

А загалом у всьому має бути баланс, наголошують нутриціологи. І радять обережно ставитися до будь-яких дієт та рекомендацій. Особливо із соцмереж. Бо часто за розкрученим акаунтом приховується людина без медичної освіти. І замість користі можуть бути небажані наслідки.

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