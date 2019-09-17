Обговорюватимуть Донбас і Крим: у США відкривається сесія Генасамблеї ООН

У Нью-Йорку відкривається 74 сесія Генеральної асамблеї ООН. До порядку денного напередодні внесли пункт про ситуацію в окупованих Донбасі і Криму – незважаючи на протест Росії та її прихильників.

Речник української місії в ООН Олег Ніколенко назвав це хоч і незначною, але процедурною перемогою. Бо включення питання про тимчасово окуповані території України до порядку денного наступної сесії Генасамблеї, за його словами, дозволить міжнародній спільноті тримати руку на пульсі ситуації на Донбасі та в Криму, а також ініціювати резолюції на підтримку зусиль з мирного врегулювання.

Традиційно на початку сесії щороку відбувається чи не найважливіша її частина – дискусії на високому рівні, коли світові лідери намагаються звернути увагу на найважливіші виклики і запропонувати своє рішення. Згідно з офіційним розкладом, виступ президента України Володимира Зеленського заплановано на ранок середи, 25 вересня. Наразі офіційної програми візиту президента України нема, але враховуючи той факт, що на відкриття Генасамблеї ООН у Нью-Йорку прибудуть близько 100 голів держав, варто очікувати низки двосторонніх зустрічей.

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Звісно, зустріч, якої очікують у Києві найбільше – це можлива зустріч президента Зеленського із президентом Трампом. Раніше експерти та американські посадовці говорили про те, що Генасамблея була б гарною можливістю для цього. Голова українського МЗС Вадим Пристайко раніше також говорив про те, що незабаром оголосить дату візиту президента Зеленського до Вашингтона. Втім, наразі, жодних офіційних підтверджень зустрічі президентів нема.

Викликів у світі не бракує. Втім, напередодні початку сесії низка світових політиків і дипломатів із Європейської мережі лідерства видала заяву, в якій закликала світових лідерів найперше сфокусуватися на темі зниження ядерної загрози, яка останнім часом лише посилюється, зважаючи на новітні технології і скасування угод про контроль над зброєю. Один із підписантів каже: Європа – в особливій небезпеці.

Інші теми, щодо яких у Нью-Йорку наступного тижня відбудуться великі конференції – це кліматичні зміни, сталий розвиток, подолання бідності. Ну і, звісно, кожен із лідерів, спробує прикути увагу до питань, вкрай важливих для своєї країни.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ООН заявила про надзвичайну кліматичну ситуацію.

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