Обід для самотніх літніх людей: святкування Різдва у Патріаршому соборі
Святкове надвечір’я для самотніх літніх людей організували священнослужителі греко-католицької церкви України.
У Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбувся святковий обід, на якому майже дві сотні парафіян пенсійного віку разом з очільником УГКЦ Святославом Шевчуком колядували та молились за мир в Україні.
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Опісля святкового обіду в Патріаршому соборі – урочиста вечірня літургія. Святкування не припинятимуться і завтра. Уже з 5-ої ранку тут розпочнеться різдвяна ранкова молитва. А о 18.00 – Божественна літургія.
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