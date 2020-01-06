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Обід для самотніх літніх людей: святкування Різдва у Патріаршому соборі

Святкове надвечір’я для самотніх літніх людей організували священнослужителі греко-католицької церкви України.

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбувся святковий обід, на якому майже дві сотні парафіян пенсійного віку разом з очільником УГКЦ Святославом Шевчуком колядували та молились за мир в Україні.

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Опісля святкового обіду в Патріаршому соборі – урочиста вечірня літургія. Святкування не припинятимуться і завтра. Уже з 5-ої ранку тут розпочнеться різдвяна ранкова молитва. А о 18.00 – Божественна літургія.

Більше інформації на YouTube Фактів ICTV.

Раніше предстоятель ПЦУ Епіфаній розповів, як святкував Різдво у дитинстві, а також, яка колядка йому подобається найбільше.

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