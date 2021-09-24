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Вікторія Гірко |

Обійшли Стенфорд і Кембридж: українські студенти посіли третє місце на олімпіаді з фізики

Українські студенти-фізики стали третіми у світі на міжнародній олімпіаді, залишивши позаду команди Стенфорда, Прінстона, Кембриджа та інших відомих навчальних закладів.

Поступилась вони лише двом командам Массачусетського інституту – одного із найсильніших технічних ВНЗ світу.

Україну на олімпіаді представляли студенти-фізики Київського університету Шевченка. Паралельно з ними по всьому світу над вирішенням завдань працювали ще 275 команд.

Завдання на 36 сторінок, які надають професори із США, вони вирішували практично добу без сну. Працювали учасники команд кожен у себе вдома онлайн.

За результатами олімпіади, студенти-фізики показали: українська освіта нічим не гірша, ніж диплом у світових ВНЗ.

І це за умов, коли у нашій державі справжня криза природничої освіти. Адже в університет Шевченка щороку ледь назбирують сотню першокурсників. Молодь вважає цю спеціальність не перспективною.

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Завершивши навчання, вчителювати дійсно йдуть одиниці. Тому українські школи та університети відчувають справжній кадровий голод. Натомість щороку 50% випускників отримують запрошення вчитися або працювати за кордоном, де ця спеціальність на ринку праці затребувана.

Так, капітан української команди на олімпіаді, поки тривала перевірка робіт, встиг уже вступити на магістратуру у ВНЗ Швейцарії. Для нього фізика – це запорука наукового та технічного прогресу.

У такий спосіб студенти розвіюють міф, що із такою спеціальністю немає майбутнього. Адже щороку десяткам українських студентів пропонують високі стипендії, наукове обладнання, можливості для розвитку і вибір: залишатись в науці чи працювати в потужних компаніях.

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