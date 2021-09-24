Обійшли Стенфорд і Кембридж: українські студенти посіли третє місце на олімпіаді з фізики

Українські студенти-фізики стали третіми у світі на міжнародній олімпіаді, залишивши позаду команди Стенфорда, Прінстона, Кембриджа та інших відомих навчальних закладів.

Поступилась вони лише двом командам Массачусетського інституту – одного із найсильніших технічних ВНЗ світу.

Україну на олімпіаді представляли студенти-фізики Київського університету Шевченка. Паралельно з ними по всьому світу над вирішенням завдань працювали ще 275 команд.

Завдання на 36 сторінок, які надають професори із США, вони вирішували практично добу без сну. Працювали учасники команд кожен у себе вдома онлайн.

За результатами олімпіади, студенти-фізики показали: українська освіта нічим не гірша, ніж диплом у світових ВНЗ.

І це за умов, коли у нашій державі справжня криза природничої освіти. Адже в університет Шевченка щороку ледь назбирують сотню першокурсників. Молодь вважає цю спеціальність не перспективною.

Завершивши навчання, вчителювати дійсно йдуть одиниці. Тому українські школи та університети відчувають справжній кадровий голод. Натомість щороку 50% випускників отримують запрошення вчитися або працювати за кордоном, де ця спеціальність на ринку праці затребувана.

Так, капітан української команди на олімпіаді, поки тривала перевірка робіт, встиг уже вступити на магістратуру у ВНЗ Швейцарії. Для нього фізика – це запорука наукового та технічного прогресу.

У такий спосіб студенти розвіюють міф, що із такою спеціальністю немає майбутнього. Адже щороку десяткам українських студентів пропонують високі стипендії, наукове обладнання, можливості для розвитку і вибір: залишатись в науці чи працювати в потужних компаніях.

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