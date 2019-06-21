Обіцяють вірно служити Україні: військові виші Харкова випустили 650 офіцерів

Українське військо сьогодні поповнилось на 650 офіцерів – у Харкові із військовими вишами попрощалися курсанти Національного університету нацгвардії та Університету повітряних сил.

Ще мить тому вони були курсантами – нині 250 хлопців і дівчат біля меморіалу Слави прощаються з прапором університету. Вони – офіцери нацгвардії, які днями вирушать до військових частин служити народу України.

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Понад 30 із них мають бойовий досвід АТО. Лейтенант Оксана Фролова – єдина дівчина у взводі спецпризначення. У 20 років добровольцем рушила у найзапеклішу точку країни – звільняти від окупантів стратегічно важливу гору Карачун у батальйоні легендарного генерала Кульчицього. Була стрільцем, хоча доти ніколи не брала зброю до рук.

Оксана служитиме в елітній бригаді оперативного призначення – президентській. Її батько пишається цим, бо так донька вирішила сама. Дізнався, що його дочка на передовій – коли вона вже там була, про свій вибір не радилась ні з ким.

Новоспечені офіцери зараз дуже потрібні. Попри те, що Збройні сили забезпечені технікою і військовими, нацгвардії бракувало ще 600 офіцерів від лейтенантів до генерала. Поповнилась армія і випускниками льотного вишу. На майдані Свободи – чотири сотні зв`язківців, інженерів і фахівців протиповітряної оборони.

Та якщо захищати країну і бути готовими віддати життя за країну – їх вчили 5 років, то освідчитися у коханні перед кількома тисячами людей – виявилося ще тим випробуванням. Троє лейтенантів публічно попросили руки і серця своїх коханих.

Їх особисто вітає міністр оборони Степан Полторак і дарує весільний подарунок – 10 тисяч гривень.

Незабаром кожен із новоспечених офіцерів поїде до військових частин. Обіцяють вірно служити і не віддати ворогу ні клаптика української землі.

Нагадаємо, українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber guardian-2019 на території однієї з військових баз НАТО в Румунії.

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