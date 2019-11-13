Облаштовують вогневі точки у цивільних будинках: хитрощі ворога на передовій

За минулу добу на передовій було 15 обстрілів. Ворог гатив з гранатометів і кулеметів. Гаряче було в районі Пісків, Красногорівки, Тарамчука, Луганського і Золотого – але поза межами ділянки розведення військ, – констатують у штабі.

У селищі Зайцеве, що на самісінькій лінії вогню – потрощені і покинуті будинки і цілі вулиці. Із цивільних там лишилося близько 20 людей. Всі інші давно виїхали подалі від війни.

Воювати неподалік цивільних кварталів важче, ніж у відкритому полі, – зізнаються нацгвардійці, бо ворог може підібратися звідусіль. Днями диверсійна розвідгрупа із чотирьох найманців намагалася підповзти із тилу.

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Щоб заплутати наших бійців, чужинці атакують із пересувних вогневих точок. Не цураються облаштовувати їх навіть у цивільних будинках. Обстрілів побільшало, бо у загарбників відбулася ротація, – розповідають бійці.

На сусідніх позиціях нещодавно зазнав поранення боєць – пожвавилися ворожі снайпери. Але і наші воїни мають все для того, щоб дати відкоша окупантам. Бо на відміну від чужинців, наші хлопці боронять свою рідну землю.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як осінній туман ускладнює ЗСУ роботу на передовій.

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