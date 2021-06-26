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Олена Баранова |

Облаштувати табір і приготувати їжу. Як проходить збір-похід Козацькими шляхами

Скаути з усієї України кинули виклик самим собі і спробували п’ять днів пожити самостійно серед лісу. Так в тридцяте зібрав відчайдухів на Черкащині ювілейний збір-похід Козацькими шляхами.

Дніпряни завершують облаштування свого наметового містечка. Тут усе зроблено руками учасників збору-походу. Дорослі делегували дітям-скаутам всі повноваження, самі лише навчають і підказують, як зробити.

Чимало дітей знайомство зі скаутингом починають саме з цього табору.

Кому не сидиться на місці – випробовує себе в екстрим-зоні. Тренажер із мотузок – Альфа Гравіті. Важких на перший погляд вправ може навчитися будь-хто, запевняє інструктор.

Мотузковий парк, скеледром і обов’язково експромти, щоб дітлахи не нудьгували.

Насичена програма, розмаїття інтерактивних локацій, ігри-випробування. Енергії на активний відпочинок в учасників має вистачити на п’ять днів. Але звідси  кожен точно поїде додому вже іншою людиною.

 

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