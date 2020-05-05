Область на жорсткому карантині: які обмеження діють на Буковині

На Буковині майже дві тисячі інфікованих Covid-19. Область не здає позиції лідера по розповсюдженню коронавірусної інфекції. У лікарнях Чернівців закінчуються місця, виділені для хворих на Covid-19. Особливий режим в’їзду та виїзду у області діятиме до 22 травня.

П’ять карантинно-санітарних блок-постів діють в Чернівецькій області на кордонах з іншими регіонами України. Цілодобово надзвичайники, поліцейські та нацгвардійці перевіряють документи громадян та автомобілі на вантаж. Виїхати або заїхати на Буковину можуть лише вантажним транспортом із товарами і транзитом. Приватними авто можуть пересуватися лише місцеві. Такі правила пересування діють уже більше місяця. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, станом на 5 травня в Україні вже 12 697 випадків зараження коронавірусом. За добу виявили 366 інфікованих.

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