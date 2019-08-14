Облава на сталкерів: у зоні відчуження затримали 17 порушників
У зоні відчуження затримали 17 порушників. Четверо з них – іноземці.
За даними поліції, сталкери нелегально проникнули у відселені села Чорнобильської зони, Прип’ять та об’єкт Чорнобиль-2.
Серед порушників – переважно молоді українці, а також четверо туристів із Франції.
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На всіх склали адміністративні протоколи за порушення вимог режиму радіаційної безпеки. Хлопцям загрожує штраф до півтисячі гривень.
До речі, потік туристів у Чорнобильську зону відчуження в 2019 році після виходу міні-серіалу Чорнобиль може зрости вдвічі порівняно з 2018 роком.
2019-08-14
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