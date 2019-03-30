Обличчя зникли, а гасла – залишились. Як проходить день тиші в Україні

Завтра обираємо президента – сьогодні відпочиваємо від агітації та політичної реклами. В Україні – день тиші перед виборами. Будь-яка інформація про кандидатів чи агітація за них – поза законом. Також – заборонено розголошувати результати соцопитувань.

Але день тиші в Україні – здається це з області фантастики. Бо наші кандидати навчилися обходити законодавство і від власної реклами відмовлятися не збираються. Цієї ночі майже у всіх містах країни вони розмістили приховану агітацію

На банерах зникли лише прізвища, а от упізнавані гасла та символіка лишилися. Однак в Україні такі методи не заборонені, тож наші політики цим користуються щоразу. Хоча тиша – обов’язковий елемент будь-якої виборчої кампанії, аби громадянин мав хоча б добу, щоб остаточно визначитися. Тож від опівночі передвиборча реклама мала б зникнути з бордів та екранів телевізорів.

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Агітматеріали з фасадів будинків та стовпів столичні комунальники здирали цілу ніч. Щоправда, у деяких місцях вони таки залишилась. Не краща ситуація і в регіонах. На околиці Черкас банери начебто зачистили, але залишили частини облич кандидатів, які не впізнати просто неможливо. Місцеві кажуть, до агітації у день тиші вже звикли. Мовляв, вона є на кожних виборах і ці порушення, схоже, всіх влаштовують.

Водночас, у поліції визнають: за приховану рекламу покарати не можуть. А от з відкритою агітацією обіцяють боротися. Піаритися не можна не лише сьогодні, але й в день голосування. Утриматися від агітації у МВС закликали і в соцмережах. Щоправда, покарати будь-кого з користувачів неможливо, а от власне кандидати можуть отримати хоч і невеликі, але проблеми у вигляді штрафів.

У день тиші до поліції надійшло майже 160 заяв про порушення виборчого законодавства. Найбільше – про незаконну агітацію та підкуп виборців. Оперативники МВС перевіряють і повідомлення, що надходять на лінію 102, і ті, які виявляють у ЗМІ та соцмережах. Під охороною Нацполіції перебувають понад 29 тис. комісій. Залучено майже 40 тис. поліцейських. Так само у посиленому режимі працює і Служба безпеки України. Бійці СБУ почали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів. Задіяли навіть безпілотники.

До слова, Факти ICTV розповідали про заборони і покарання у день тиші.

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