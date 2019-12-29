Обмін полоненими: хто ці українські звільнені
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців. За інформацією СБУ, у результаті обміну на Батьківщину повернулися, зокрема: 12 військовослужбовців (три з яких знаходились у місцях позбавлення волі на території ОРДЛО з 2015 року) та 64 цивільних (сімнадцять з яких утримувались з 2015-2016 років).
Серед звільнених ті, про кого не раз розповідали Факти ICTV.
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Хто ці хлопці – у сюжеті Оксани Михайлової на каналі Фактів ICTV на YouTube.
Нагадаємо, під час обміну полоненими Україні вдалося звільнити 76 громадян. Проте заради цього в ОРДЛО довелося віддати 127 осіб.
2019-12-29
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