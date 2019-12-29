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Обмін полоненими: хто ці українські звільнені

Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців. За інформацією СБУ, у результаті обміну на Батьківщину повернулися, зокрема: 12 військовослужбовців (три з яких знаходились у місцях позбавлення волі на території ОРДЛО з 2015 року) та 64 цивільних (сімнадцять з яких утримувались з 2015-2016 років).

Серед звільнених ті, про кого не раз розповідали Факти ICTV.

Читайте: Обмін полоненими: з’явився повний список звільнених осіб

Хто ці хлопці  – у сюжеті Оксани Михайлової на каналі Фактів ICTV на YouTube.

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