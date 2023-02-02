Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Обміняла 0,5 млн лампочок за день: як Укрпошта зміцнює енергонезалежність України

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів про обмін лампочок у відділеннях Укрпошти, а також поділився, як компанія йде до енергонезалежності.

Укрпошта заміняє лампочки розжарювання на нові високотехнологічні LED-лампи. Люди можуть прийти до відділення та поміняти лампочки розжарювання на економні.

-У нас є два канали: людина може замовити через додаток “Дія” або обміняти у відділенні. Станом на ранок було обміняно 500 тисяч лампочок,- додав Смілянський.

Укрпошта обрала початок місяця для цієї акції, застосувала понад тисячу відділень.

-Щоб замінити пʼять лампочок потрібно:бути старше 18 років, мати при собі паспорт, податковий і телефонний номери, і пʼять лампочок розжарювання. За розрахунками фахівців, коли буде поміняно 50 млн лампочок, ми заощадимо один ядерний реактор в Україні,- розповів директор.

Над цим працювало багато людей: команда “Дії”, Укрпошта, митниця, логісти, команда міністерства економіки. Ігор Смілянський розказав, що лампочки можна змінити у відділенні Укрпошти.

Як працюють поштарі й поштарки під обстрілами?

-Я пишаюсь колективом, які працюють щодня та найскладніших пунктів. Це завжди залежить від керівника і від команди,- розказав Ігор Смілянський.

До того ж Укрпошта продовжує працювати під час відключення електроенергії та переходить на стовідсоткову цифровізацію відділень.

-Наша мета до кінця року зробити стовідсоткову цифровізацію усіх наших процесів і відділень. Ми плануємо зробити мережу Укрпошти, яка буде працювати за будь-яких умов, встановлюємо перші роботи, які будуть доставляти посилки,- додав чоловік.

Ігор Смілянський також додав, що Укрпошта працює над створенням нових марок.

-У лютому ми порадуємо наших клієнтів. Перша марка буде присвячена нашим комунальникам і енергетикам, вона буде незвична, можливо, буде світитися в темряві. Друга — марка, присвячена річниці початку війни,- розказав Ігор.

Читайте
Укрпошта з січня знижує вартість експрес-доставки до Польщі

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Єврокомісія сприятиме. Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом ЄС
Єврокомісія сприятиме. Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом ЄС
ЄС має намір ухвалити десятий пакет санкцій проти РФ до 24 лютого
ЄС має намір ухвалити десятий пакет санкцій проти РФ до 24 лютого
Тил окупантів буде палати: Данія надасть Україні 19 далекобійних САУ Caesar
Тил окупантів буде палати: Данія надасть Україні 19 далекобійних САУ Caesar
Коли Україні нададуть винищувачі F-16
Коли Україні нададуть винищувачі F-16
Нова скандальна заява: Орбан сказав, що на схід від Угорщини живуть росіяни
Нова скандальна заява: Орбан сказав, що на схід від Угорщини живуть росіяни
США незабаром оголосять про додаткову допомогу Україні – Білий дім
США незабаром оголосять про додаткову допомогу Україні – Білий дім
Китай не хоче опинитися на програшному боці у війні в Україні і стати ізгоєм як РФ – WP
Китай не хоче опинитися на програшному боці у війні в Україні і стати ізгоєм як РФ – WP
Міністр оборони Норвегії розповів, коли Україна зможе отримати Leopard 2
Міністр оборони Норвегії розповів, коли Україна зможе отримати Leopard 2
Знайшли помилку в тексті?
Помилка