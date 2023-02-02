Обміняла 0,5 млн лампочок за день: як Укрпошта зміцнює енергонезалежність України

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів про обмін лампочок у відділеннях Укрпошти, а також поділився, як компанія йде до енергонезалежності.

Укрпошта заміняє лампочки розжарювання на нові високотехнологічні LED-лампи. Люди можуть прийти до відділення та поміняти лампочки розжарювання на економні.

-У нас є два канали: людина може замовити через додаток “Дія” або обміняти у відділенні. Станом на ранок було обміняно 500 тисяч лампочок,- додав Смілянський.

Укрпошта обрала початок місяця для цієї акції, застосувала понад тисячу відділень.

-Щоб замінити пʼять лампочок потрібно:бути старше 18 років, мати при собі паспорт, податковий і телефонний номери, і пʼять лампочок розжарювання. За розрахунками фахівців, коли буде поміняно 50 млн лампочок, ми заощадимо один ядерний реактор в Україні,- розповів директор.



Над цим працювало багато людей: команда “Дії”, Укрпошта, митниця, логісти, команда міністерства економіки. Ігор Смілянський розказав, що лампочки можна змінити у відділенні Укрпошти.

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-Я пишаюсь колективом, які працюють щодня та найскладніших пунктів. Це завжди залежить від керівника і від команди,- розказав Ігор Смілянський.

До того ж Укрпошта продовжує працювати під час відключення електроенергії та переходить на стовідсоткову цифровізацію відділень.

-Наша мета до кінця року зробити стовідсоткову цифровізацію усіх наших процесів і відділень. Ми плануємо зробити мережу Укрпошти, яка буде працювати за будь-яких умов, встановлюємо перші роботи, які будуть доставляти посилки,- додав чоловік.

Ігор Смілянський також додав, що Укрпошта працює над створенням нових марок.

-У лютому ми порадуємо наших клієнтів. Перша марка буде присвячена нашим комунальникам і енергетикам, вона буде незвична, можливо, буде світитися в темряві. Друга — марка, присвячена річниці початку війни,- розказав Ігор.

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