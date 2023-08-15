Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.
На тренуванні все, як на справжньому полі бою: стріляють, вибухають гранати, є умовно загиблі та поранені. Не працює лише артилерія і не літають коптери. Але організатори навчань переконують, що навіть цього достатньо, аби хоч трохи увявити, як десантуються бійці, атакують і зачищають окопи.
Замість важкої бронетехніки на тренуванні використовують звичайні автівки. А от знищити ворожий танк чи літак хлопці можуть зі справжньої зброї. Щоправда, трішки модифікованою – протитанкові та протиракетні комплекси палять російську техніку віртуально. На спеціальних тренажерах навчання вже пройшли до 40 тис. захисників, які нині тримають фронт.
Та найголовніше у цих навчаннях не лише опанування зброї і ведення бою, а, насамперед, психологічна і моральна підготовка. На кілька годин хлопці забувають про своє цивільне життя і свої статуси, та перетворюються на єдиний організм. Бо саме від злагодженості залежить успіх будь-якої операції. До того ж, нинішні захисники наголошують, що краще підготуватися зараз, коли є час, ніж чекати мобілізації.