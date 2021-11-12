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Обов’язкове ЗНО з математики: як до ініціативи ставляться випускники та вчителі

Оксана Михайлова журналістка Факти ICTV Андрій Бінковський журналіст Факти ICTV

Українські випускники шоковані тим, що лише місяць тому їм стало відомо про ініціативу Міносвіти щодо запровадження обов’язкового ЗНО з математики.

Учнів обурює, що в профільних гуманітарних класах, після яких школярі найчастіше обирають відповідний  фах, – усього три години математики на тиждень. Тепер, аби закрити прогалини, батькам доведеться викласти додатково 300-600 грн.

– Кожен визначився з предметами, які хоче складати. Дні розписані, триває підготовка до ЗНО. Зараз фізично неможливо готуватися ще й до математики, – бідкається учениця 11-го класу Єлизавета Бап.

Співголова громадської організації Батьки SOS Олена Бондаренко переконана, що обов’язкове ЗНО з математики – це найдешевший для держави шлях підвищити рівень знань із цього предмету, не вкладаючи при цьому жодної копійки.

– Школа зараз нічого не зробить для того, щоб діти надолужили знання. Викладання не змінилося, бракує вчителів, а рівень знань тих, які є, – незадовільний рівень. Фактично батькам потрібно вкладати гроші, – переконана Олена Бондаренко.

Розділились думки й математиків щодо запровадження обов’язкового ЗНО. Одні певні, що трьох годин на тиждень замало й потрібно сумлінно вчити предмет із першого класу. Інші запевняють, що, якщо учні не ігнорували заняття раніше, а вчителі не натягували оцінок, то за півроку до тестів підготуються.

У вишах ідею Міносвіти вітають, оскільки математика систематизує мислення, вчить аналізувати, тому переконують, що знадобиться вона навіть майбутнім психологам.

– Людина, в якої сформоване логічне мислення, бере відповідальність на себе. Єдине прохання –попереджати абітурієнтів та їхніх батьків не за рік, а хоча б за два-три, – просить декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іван Данилюк.

Директор директорату вищої та передвищої освіти Міносвіти Олег Шаров уточнює: про можливість запровадження обов’язкового ЗНО з математики говорили давно.

Роком запровадження мав стати 2021 рік, але карантин вніс корективи.

– Щоб забезпечити якість вищої освіти, ми повинні мати сильний контингент на старті, – каже Олег Шаров.

Якщо обов’язкове ЗНО з математики все ж відтермінують, вирішувати проблему все ж доведеться системно, щоб виправити ситуацію із браком кваліфікованих кадрів та годин у шкільній програмі.

Фото: Pexels

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