Обов’язкове ЗНО з математики: як до ініціативи ставляться випускники та вчителі

Українські випускники шоковані тим, що лише місяць тому їм стало відомо про ініціативу Міносвіти щодо запровадження обов’язкового ЗНО з математики.

Учнів обурює, що в профільних гуманітарних класах, після яких школярі найчастіше обирають відповідний фах, – усього три години математики на тиждень. Тепер, аби закрити прогалини, батькам доведеться викласти додатково 300-600 грн.

– Кожен визначився з предметами, які хоче складати. Дні розписані, триває підготовка до ЗНО. Зараз фізично неможливо готуватися ще й до математики, – бідкається учениця 11-го класу Єлизавета Бап.

Співголова громадської організації Батьки SOS Олена Бондаренко переконана, що обов’язкове ЗНО з математики – це найдешевший для держави шлях підвищити рівень знань із цього предмету, не вкладаючи при цьому жодної копійки.

– Школа зараз нічого не зробить для того, щоб діти надолужили знання. Викладання не змінилося, бракує вчителів, а рівень знань тих, які є, – незадовільний рівень. Фактично батькам потрібно вкладати гроші, – переконана Олена Бондаренко.

Розділились думки й математиків щодо запровадження обов’язкового ЗНО. Одні певні, що трьох годин на тиждень замало й потрібно сумлінно вчити предмет із першого класу. Інші запевняють, що, якщо учні не ігнорували заняття раніше, а вчителі не натягували оцінок, то за півроку до тестів підготуються.

У вишах ідею Міносвіти вітають, оскільки математика систематизує мислення, вчить аналізувати, тому переконують, що знадобиться вона навіть майбутнім психологам.

– Людина, в якої сформоване логічне мислення, бере відповідальність на себе. Єдине прохання –попереджати абітурієнтів та їхніх батьків не за рік, а хоча б за два-три, – просить декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іван Данилюк.

Директор директорату вищої та передвищої освіти Міносвіти Олег Шаров уточнює: про можливість запровадження обов’язкового ЗНО з математики говорили давно.

Роком запровадження мав стати 2021 рік, але карантин вніс корективи.

– Щоб забезпечити якість вищої освіти, ми повинні мати сильний контингент на старті, – каже Олег Шаров.

Якщо обов’язкове ЗНО з математики все ж відтермінують, вирішувати проблему все ж доведеться системно, щоб виправити ситуацію із браком кваліфікованих кадрів та годин у шкільній програмі.

Фото: Pexels

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