Обов’язково радяться з містянами: як поляки зводять і реставрують будинки

У Польщі перш ніж щось реставрувати чи збудувати – обов’язково радяться із громадськими організаціями та містянами. Іноді такі дискусії тривають роками і блокують реально необхідні зміни. Тим не менш – всі питання, пов’язані із забудовою – обговорюються. І просто так з’явитися посеред історичної частина міста недолугий хмарочос не може. На відміну від українських забудов.

Найвідоміша у Польщі галерея Фоксал – тут виставляються художники світового масштабу. Але земля – належить місту, а сама будівля – художникам, тому питання про модернізацію ніяк не могли вирішити. Врешті компроміс знайшли. Фасад склали з 12ти окремих блоків. А тераса – унікальна. Ось ця підлога зроблена з вулканічної лави, з вулкана Етна. А поручні це – кедрове дерево.

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Варшавський Зодіак завжди був пристанищем для архітекторів. Будівлі 50 років, і після тривалих дискусій його нарешті реставрували. Тепер це відкритий майданчик для мистецьких подій. Для реставрації використовували лише два матеріали: метал і білий бетон. А стіни всередині оздобили мозаїкою зі звичайного битого скла.

Але є місця у Варшаві, які десятками років не можуть перетворити в красивий публічний простір. Навіть якщо йдеться про самісінький центр. Це площа перед Палацом науки і Культури – прикладом сталінського ампіру. Тут і автобуси, й таксі. Схоже на вокзал чи парковку. Але варшав’яни ніяк не досягнуть компромісу, і тому нічого й не міняється. Мешканці міста навіть жартують – площа проклята.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Польща заборонить в’їзд іноземцям без щеплень.

Опубліковано Листопад, 10 в 14:47



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