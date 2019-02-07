Обрано номінантів премії Future Generation Art Prize 2019

PinchukArtCentre обрав 21 номінанта на премію Future Generation Art Prize. Претенденти з різних країн – від Австралії до Америки. У списку також є українка. Усього ж було подано майже 6 тис. заявок зі 158 країн світу.

Цьогорічна тема – археологія майбутнього і дослідження особистості.

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Майже всі роботи – створені спеціально до конкурсу. Багатьом митцям PinchukArtCentre допоміг фінансово реалізувати своїми задуми.

Переможця оберуть 22 березня і він отримає $100 тис.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що PinchukArtCentre показав фільм Гамер Олега Сенцова.

Опубліковано Лютий, 07 в 22:12



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