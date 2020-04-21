Обсервація та самоізоляція: як контролюють людей в Україні та світі

Не дотримуєтеся обсервації, вас знайде штучний інтелект. Все більше країн для стримування пандемії використовують спеціальні додатки. Є програми, які навіть підкажуть вам,чи спілкувалися з хворим.

У мінцифри нам пояснили: всю інформацію, яка надходить від користувачів, аналізує штучний інтелект. Того, хто раз не надішле фото – не покарають. Але, якщо порушення систематичні, про це повідомлять поліцію. І правоохоронці можуть вам зателефонувати чи здійснити контрольний візит. Але поки що все працює у тестовому режимі.

Схожі додатки запроваджують у Польщі, Британії, США. Над технологіями працюють Google і Аррle. У Китаї і Сінгапурі створили програму, яка аналізує дані про переміщення і контакти власника смартфона, тож попередить, якщо ви спілкувалися з хворими.

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