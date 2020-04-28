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Обсервація в Україні: скільки коштує та як проходить

Повернувшись із-за кордону, люди змушені на два тижні самоізолюватися вдома або піти на обсервацію. Однак, такі послуги надзвичайно дороговартісні. Наприклад, кілька днів обсервації у Пущі Водиці коштуватимуть понад 10 тис. грн.

Тих же, хто залишився на домашній самоізоляції – не надто контролюють. Правоохоронці кажуть, що ресурсів не вистачає. До того ж, процес повернення українців додому контролюють аж п’ять міністерств, рішення яких, часом, суперечать одне одному. Докладніше у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіла 401 людина.

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